Adana'da eğitime yağmur engeli - Son Dakika

Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, kentteki bazı mahallelerdeki iş yerlerini su bastı.

Kent genelinde geceden bu yana devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken, birçok araç da su içinde kaldı.

Adana Valiliği de şiddetli yağış nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçemizde eğitim-öğretime 24 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

İş yerini su basan Ahmet Bükücü isimli vatandaş mağdur olduğunu belirterek, "Her sene aynı manzara var burada. Bir sürü zararım var. Depolarım, araçlarım sular altında kaldı" dedi.

Okulların tatil olması nedeniyle öğrenciler sevinç yaşarken, merkez Seyhan ilçesine bağlı Valilik civarındaki demir köprü altında Mücahitler Bulvarı'nda da yol çöktü. Belediye ekipleri, çöken yolun etrafında önlem alıp çalışma yapmaya başladı. Fuzuli Caddesi'nde ise yağmur nedeniyle bir otomobil ve servis aracı kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)