Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muhammet Y. yönetimindeki 06 BMN 852 plakalı otomobil, Mavi Bulvarı üzerinde Mine Çelikbaş'ın kullandığı 01 AGH 481 plakalı üç tekerlekli akülü araca çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Kazada akülü aracı kullanan Çelikbaş ile yanında bulunan bedensel engelli oğlu Mediva Süner (34) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Muhammet Y. ise polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ehliyetsiz sürücü engelli aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika