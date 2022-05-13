Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı

13.05.2022 10:09
Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı

TÜRKİYE'de üretilen 4 milyon ton karpuzun 4'te 1'inin karşılandığı Adana'da bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle ekim alanı, yüzde 30 düştü.

TÜRKİYE'de üretilen 4 milyon ton karpuzun 4'te 1'inin karşılandığı Adana'da bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle ekim alanı, yüzde 30 düştü. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, normal şartlarda bugünlerde hasat yapılması gerekirken, martta 2 kez meydana gelen don yüzünden hasadın haziran ortasına sarktığını söyledi.

Lezzeti ve serinletici etkisiyle yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun Çukurova'daki ekim alanı azaldı. Türkiye'de üretilen 4 milyon ton karpuzun 4'te 1'inin karşılandığı kentte geçen yıl 143 bin dönümde ekim yapılırken, bu yıl 100 bin dönüme ekildi. Artan girdi maliyetleri yüzünden çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi, karpuz üretiminde daralmaya neden oldu. Mart ayında 2 kez eksi 6 derecede meydana gelen don ise hasadı geciktirdi.

'İTHALAT TURFANDACILIĞIMIZI VURUYOR'Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, deniz kıyısında kalan Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'ndeki karpuz tarlalarında incelemelerde bulundu. İlk hasadın bölgede haziran ayı ortalarında yapılacağını dile getiren İncefikir, "Hasadın yaklaşmasıyla birlikte artık ithalatın kesilmesinden yanayız. İran'dan ithal edilmesi bizim erkenciliğimizi, turfandacılığımızı vuruyor. Üreticilerimiz aralık ayından beri çalışıyor. Tam hasat edilecekken ithal ürün gelmesi fiyatlara sekte vuruyor. Artık mümkünse hiç ithal edilmemesini istiyoruz" dedi.Şu anda kilosu 15 ile 20 TL arasında satılan karpuzun hasattan sonraki bollukta fiyatının düşeceğini kaydeden İncefikir, "Pazarlar, marketler karpuzla dolarsa fiyatlar düşer. Erkenci karpuzdan sonra açık alanda ekilen karpuzlar da hasat edilecek. Adana'da sıcaklar başlıyor. Kavun gelecek, yaz meyveleri, sert çekirdekliler gelecek. Alternatif ürünlerin de gelmesiyle ister istemez meyve bolluğunda bu fiyatlar da belirli anlamda düşecektir" diye konuştu.

Cahit İncefikir, büyük boyutlu karpuzların satın almada, taşımada ve taze tüketiminde sıkıntılara neden olabileceğini aktarıp, daha küçük boyutlarda üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti.


Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı
Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı
Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı
Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı
Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı
Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı
YORUMLAR
500
10 Ekim Katliamı Davası 19 Temmuz'a Ertelendi. Işid'in Eski Türkiye Emiri Tanık Olarak Dinlenecek 10 Ekim Katliamı Davası 19 Temmuz'a Ertelendi. Işid'in Eski Türkiye Emiri Tanık Olarak Dinlenecek Vali Elban: 'Yabancıların uyumu noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor' Vali Elban: 'Yabancıların uyumu noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor'

Türkiye, Hasat, Adana, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
09:58 Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti
09:55 Kendi başına doğum yapan kadın, bebeği balkondan aşağı attı: Cansız bedene kargalar üşüştü
09:55 Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar
09:50 Bilim insanları bir ilki başardı: Ay toprağında bitki yetiştirildi
09:33 "Sutyen takmıyor" sözleri büyük tepki çekmişti! Ahmet Çakar, tecavüz ve fuhuştan yargılanan Adnan Oktar'ın kanalından çıktı!
09:27 ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı
09:26 Zafer Partisi mültecilerin geleceğini halka soracak! Kent meydanlarına referandum sandıkları koyacaklar: Gitsinler mi, kalsınlar mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement