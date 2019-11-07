Son Dakika Haberleri: Adana'da Ekim ayında 3 bin 281 araç trafikten men edildi
Son Dakika Güncel Adana'da Ekim ayında 3 bin 281 araç trafikten men edildi

Adana'da Ekim ayında 3 bin 281 araç trafikten men edildi

6 saat önce

Adana'da Ekim ayında yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 3 bin 281 araç trafikten men edildi.

Adana'da Ekim ayında 3 bin 281 araç trafikten men edildi, System.String[]

Adana'da Ekim ayında yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 3 bin 281 araç trafikten men edildi.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 255 bin 77 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 3 bin 281 araç trafikten men edildi, 504 sürücünün ehliyetine el konuldu.


Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle Ekim ayı içerisinde il sınırlarında toplam 526 maddi hasarlı, 400 yaralamalı, 9 ölümlü olmak üzere toplam 935 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 697 kişi yaralandı, 10 kişi hayatını kaybetti.


Trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, "Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 no'lu Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - ADANA

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
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