Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu - Son Dakika
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Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

25.03.2022 09:40
Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

Adana'da ekmeğe zam yapılarak 3 liradan satılmaya başlandı.

Adana'da ekmeğe zam yapılarak 3 liradan satılmaya başlandı.

Adana Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 210 gram somun ve sade pide ekmek bugünden itibaren 3 liradan satılmaya başlandı. Odadan yapılan açıklama şu şekilde:

"25.03.2022 Cuma gününden itibaren 210 gram sade pide ve 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlenmiştir. Kamet 40 kuruş olarak verilecektir."

Adana'da somun ekmek 2 lira 25 kuruştan, pide ekmek ise 2 lira 50 kuruştan satılıyordu.

(Umutcan İşledici-İHA)

Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

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Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu - Son Dakika
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