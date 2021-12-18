Adana'da 'Ekmeğin Arkasındaki Emek' projesi kapsamında kadın polisler şeflerle ekmek yaptı - Son Dakika
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Adana'da 'Ekmeğin Arkasındaki Emek' projesi kapsamında kadın polisler şeflerle ekmek yaptı

18.12.2021 02:12
Adana'da 'Ekmeğin Arkasındaki Emek' projesi kapsamında kadın polisler şeflerle ekmek yaptı

Yılda yaklaşık 7 milyon ekmeğin israf edilmesini önlemek amacıyla Adana'da 'Ekmeğin Arkasındaki Emek' projesi hayata geçiriliyor.

Yılda yaklaşık 7 milyon ekmeğin israf edilmesini önlemek amacıyla Adana'da 'Ekmeğin Arkasındaki Emek' projesi hayata geçiriliyor.

Kentteki şefler, kadın polislerle birlikte ekmek yaptı. Yılda yaklaşık 7 milyon ekmeğin israf edilmesini önlemek amacıyla Tüm Restoranlar Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Nahide İnci ve Reşan Arlıer, 'Ekmeğin Arkasındaki Emek' projesini hayata geçirmeye karar verdi. Proje kapsamında Adana Polis Evi'nde kadın polislerle bir araya gelindi. Adanalı şefler Ali Şemi, Cemal Tavşan, Mehmet Akif Sipahi, Metin Temdir ve İdris Altay kadın polislerle birlikte ekmek yaptı.

Ekmek yapımından sonra Proje Koordinatörü Reşan Arlıer, "Günde 7 milyona yakın miktarda ekmek israf ediliyor. Bu yaklaşık 17 milyon bütçesi olan çöpe giden bir kayıp. Bu ekonomimizdeki kayıp mutfağımızdan, kadınlarımızın elinden ve halkımızın bilinçli tüketiminden ve kullanımından geçiyor. Ekmeğin arkasında ki emek çiftçinin, değirmencinin, fırıncının işçinin alın teri, doğanın bereketidir. Bu projemizle ekmeğin arkasındaki emeği ve alın terini anlatalım, bu israfı birlikte önleyelim istedik" diye konuştu.

TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, "Ekmeğin tarihi 8 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. İlk ekmeği insanlar hububatları taşla kırıp toz haline getirip su ile birleştirip ortaya çıkan hamuru taş üzerine yayıp ateşte pişirip elde etmişlerdir. Günlük hayatımızda üç öğün tükettiğimiz besin haline gelmiştir. Bu program ekmeğin günümüzde tasarruflu kullanımı ve tüketiminin azaltılması ile ilgili bir bilinçlendirme etkinliği olarak proje birimimizce organize edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Polis Eşleri Derneği Adana Şubesi Başkanı Nahide İnci, "Bizim çocukluğumuzda Gümüşhane yöresinde bayat ekmekler önceden ıslatılıp daha sonra tencere tereyağı ile beraber üzerine kavrulup üzerine lor dökülüp afiyetle yenirdi. Bu yemek yok zamanların yemeği olup günümüzde daha değişik şekillerde sunulmuş bir menü haline gelmiştir. Bugün evdeki bayat ekmeklerden ekmek aşı yaptık. Kültürümüzde ekmek nimettir çöpe atılmaz biz öyle büyüdük gençlerimize ve çocuklarımıza bu kültürü aşılamak için bugün buradayız" şeklinde konuştu. İHA

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Adana'da 'Ekmeğin Arkasındaki Emek' projesi kapsamında kadın polisler şeflerle ekmek yaptı - Son Dakika

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