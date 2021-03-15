Adana'da El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "Anayasayı ihlal" ve "iki kez nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü El Kaide adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan N.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. N.Y. için "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iki kez nitelikli yağma" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, N.Y'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, sistematik bir şekilde müştekilere ölüm tehdidinde bulunarak El Kaide adına cebren para tahsil etmeye çalıştığı belirtildi.

N.Y'nin örgütsel eylemlerini gizlemek adına "Murat" kod adını kullandığı ifade edilen iddianamede, sanığın müştekilere kentte El Kaide adına kurulan sözde "mahkemede" yargılanacakları tehdidinde bulunduğu ve bu eylemleriyle anayasal düzen dışında farklı bir düzen içerisinde yönetilmeyi amaçladığı anlatıldı.

Eylemleri müştekilerin ifadesinde

???????İddianamede ifadesine yer verilen müşteki M.Ö, kahvehanesine gelen üç kişinin kendisine tehditte bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kahvehaneme sakallı üç kişi geldi. İçlerinden birisi bana 'Sen birisine tacizde bulunmuşsun, biz cemaatten geliyoruz, cemaat sana 50 bin lira ceza kesti. Bu parayı yarın saat 14.30'a kadar ayarla.' dedi. Bu sırada yanında bulanan uzun sakallı, siyah bereli kişi bana bakarak 'Bak biz de boş gelmedik, yarın 14.30'a kadar parayı ayarla.' diyerek belinde bulunan silahı çıkarttı ve doldur boşalt yaptı. Ertesi gün bilmediğim bir numaradan arandım. Beni arayan kişiye parayı ayarlamadığımı söyleyince bana 'Senin evini biliyorum, istersen polise ver, ben hapis yatarım, arkamda bir ton insan var.' diyerek tehdit etti. Beni tehdit eden kişiyi emniyette N.Y. olarak teşhis ettim."

Müşteki Ü.S. de iş yerine gelen kişi tarafından tehdit edildiğini ve zorla alıkonulmak istendiğini belirterek, "İş yerime kendisini Murat olarak tanıtan bir kişi geldi. Bu şahıs daha önce iş ortağım İ.D'nin bende 250 bin lira alacağı olduğunu söyleyerek beni tehdit etti. Beni Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan Abdullah hoca isimli bir kişinin yanına götüreceğini, burada sözde 'mahkemede' yargılanacağımı ve hocanın bu mahkemede hüküm vereceğini söyledi. Ben emniyete şikayetçi olmak için gittiğimde yaptığım teşhis sırasında Murat kod adlı kişinin N.Y. olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

El Kaide üyeleriyle irtibatı iddianamede

İddianamede, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan fezlekeye de yer verilerek, N.Y'nin haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli tahkikat yürütülen ve El Kaide terör örgütünün Suriye yapılanması içerisinde yer alan birçok kişiyle irtibatlı olduğu kaydedildi.

N.Y'nin, farklı tarihlerde gerçekleştirdiği iki eyleminin "nitelikli yağma" suçunu oluşturduğu bildirilen iddianamede, sanığın ülkenin yönetim sistemini ve mevcut Anayasal rejimi tanımadığı, "farklı şekilde yönetilmek" amacıyla gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle "Anayasayı ihlal" suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede, N.Y'nin müşteki M.Ö'nün kahvehanesine B.E. ve E.Ö. ile gittiği, burada "nitelikli yağma" suçuna iştirak ettikleri belirlenen 2 zanlı hakkında da Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden N.Y, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.