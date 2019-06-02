Adana'da El Kaide operasyonu
54 dakika önce
ADANA'da polis, terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
ADANA'da polis, terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgütede eleman ve finansman sağladıkları öne sürülen İ.O ile M.O., Yüreğir
ilçesi Doğankent Mahallesi
'ndeki adreslerinde şafak baskınıyla yakalandı. Gözaltına alınan İ.O ile M.O. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Adana
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