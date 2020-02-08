Adana'da El Kaide operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da El Kaide operasyonu - Son Dakika

Adana'da El Kaide operasyonu

6 saat önce

Adana'da El Kaide terör örgütüne elaman kazandırdığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Adana'da El Kaide operasyonu, System.String[]

Adana'da El Kaide terör örgütüne elaman kazandırdığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada terör örgütü El Kaide'ye çatışma bölgelerine gitmek üzere elaman kazandıran şahıslar olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı çalışma sonrasında terör örgütüne eleman kazandırdığı öne sürülen Mustafa B., Recep T., ve Mehmet Şefik K. eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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