Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika
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Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu

16.05.2022 20:10
Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Bozgüney Mahallesi'ndeki merada otlatılan ineklerden bazıları, elektrik direğinin devrilmesi sonucu yüksek gerilim hattına temas etti.

Akıma kapılan 3 inek telef oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.

Telef olan inekler, ekiplerce toprağa gömüldü.

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Tufanbeyli, Hisarcık, Adana, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da elektrik akımına kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika
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