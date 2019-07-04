Son Dakika Haberleri: Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

44 dakika önce

ADANA(AA) - Adana'da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü, System.String[]
ADANA(AA) - Adana'da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi'nde, Erdoğan Hoplamaz (45), ağabeyi ile sulama yapmak için tarlaya gitti.
Su pompasında çalışma yaptığı esnada akıma kapılan Hoplamaz, yere düştü.
Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören ağabeyi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Özel bir hastaneye kaldırılan Hoplamaz, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:23 Kaynak: AA
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