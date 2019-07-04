Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
44 dakika önce
ADANA(AA) - Adana'da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:23 Kaynak: AA
ADANA(AA) - Adana
'da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çukurova
ilçesi Pirili Mahallesi'nde, Erdoğan Hoplamaz (45), ağabeyi ile sulama yapmak için tarlaya gitti.
Su pompasında çalışma yaptığı esnada akıma kapılan Hoplamaz, yere düştü.
Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören ağabeyi, 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi.
Özel bir hastaneye kaldırılan Hoplamaz, hayatını kaybetti.
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