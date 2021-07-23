Elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yüksek gerilim hattı direğine tırmanan Selçuk S. (30) elektrik akımına kapıldı.

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