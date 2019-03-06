Son Dakika Haberleri: Adana'da Elektrik Direği Otomobilin Üzerine Devrildi: 2 Yaralı

Adana'da Elektrik Direği Otomobilin Üzerine Devrildi: 2 Yaralı

19 dakika önce

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, elektrik direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da Elektrik Direği Otomobilin Üzerine Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, elektrik direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Duran Öztürk'ün kullandığı 01 LT 050 plakalı otomobilin üzerine, Kozan ilçesi yolundaki kavşakta bulunan elektrik direği devrildi.

Yaralanan sürücü Öztürk ile eşi Fadime Öztürk, 112 acil servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesinin ardından devrilen direk ile hasar gören otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:55 Kaynak: AA

Kozan, Sarıçam, Adana, Güncel
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