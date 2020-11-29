Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Emin Can Ergül yönetimindeki 01 HH 376 plakalı otomobil, Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Ergül ve yanındaki Erkan Tunç ile kimliği belirlenemeyen bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.