Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

21.03.2022 01:55
Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Adana'da, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan biri ağır üç kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan biri ağır üç kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ADY 360 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'nde, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Biri ağır üç yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı - Son Dakika
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