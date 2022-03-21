Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan biri ağır üç kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ADY 360 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'nde, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Biri ağır üç yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı.