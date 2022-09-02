Elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

ADANA'da elektrik direğine çıkan Aykut Oruç (34), akıma kapılıp hayatını kaybetti.

ADANA'da elektrik direğine çıkan Aykut Oruç (34), akıma kapılıp hayatını kaybetti. Asılı kaldığı direkten indirilen Oruç'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay, saat 16.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut Oruç, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra akıma kapılan Oruç, elektrik direğinde asılı kaldı. Oruç'u görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, akımın kesilmesinin ardından Oruç'u direkten indirdi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oruç'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.



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