Akıma kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Akıma kapılan genç hayatını kaybetti

02.09.2022 17:23
Akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Adana'da elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Adana'da elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut Oruç, Adnan Menderes Bulvarında elektrik direğine çıktı. Oruç, bir süre sonra akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşlar Oruç'u fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler akımı kesip Oruç'u indirdiklerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oruç'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akıma kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıma kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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