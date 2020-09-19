Elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak ağır yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi 1344 Sokak'taki elektrik direğine çıkan Ahmet Karaca, akıma kapılarak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:31 - Kaynak: AA
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