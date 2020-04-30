Adana'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isteyen çocuk akıma kapıldı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı

20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak

RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi

Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim

Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt

Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi

Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı

Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi