Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

22.05.2022 21:07

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çatalan Caddesi'nde E.D. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.E'ye çarptı.

Kazada devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ile M.E. yaralandı.

Hafif yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Devrilen elektrikli bisikleti vatandaşların yardımıyla kaldıran polis ekipleri, ağlayan E.D'yi de teselli etti.

Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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