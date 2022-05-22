Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Çatalan Caddesi'nde E.D. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.E'ye çarptı.
Kazada devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ile M.E. yaralandı.
Hafif yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Devrilen elektrikli bisikleti vatandaşların yardımıyla kaldıran polis ekipleri, ağlayan E.D'yi de teselli etti.
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