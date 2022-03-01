Adana'da elektrikli bisikletinde uyuşturucu bulunan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da elektrikli bisikletinde uyuşturucu bulunan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

01.03.2022 10:31
Adana'da elektrikli bisikletinde uyuşturucu bulunan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, kullandığı elektrikli bisikletin gövde kısmında sakladığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'da, kullandığı elektrikli bisikletin gövde kısmında sakladığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu D.K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık D.K. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, D.K'yi merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu, zanlının kullandığı elektrikli bisikletin gövde kısmındaki aramada, poşette sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelinin, üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın da ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, D.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık D.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da elektrikli bisikletinde uyuşturucu bulunan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da elektrikli bisikletinde uyuşturucu bulunan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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