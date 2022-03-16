Adana'da elektrikli bisikletle kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika
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Adana'da elektrikli bisikletle kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı

16.03.2022 09:55
Adana'da elektrikli bisikletle kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir iş yerinden çaldıkları metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyerek kaçmaya çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir iş yerinden çaldıkları metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyerek kaçmaya çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki bir halı sahadan iki kişinin çaldıkları metal levhayı elektrikli bisikletle yükleyerek kaçtığı ihbarını aldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, elektrikli bisikletle kaçan iki şüphelinin peşine düştü.

Polis, araçla takip ettiği zanlılar Yunus G. ve Kemal K'yi yakaladı.

İş yeri görevlisi Cumali Ceyhan'ın "Neden aldınız?" sorusu üzerine zanlılar, "Kusura bakma ağabey ihtiyacımız vardı. Sahibinin olmadığını düşünerek aldık. Aklımız böyle başımıza gelecek." şeklinde konuştu.

Ceyhan da "İhtiyacınız varsa gelin isteyin." dedi.

Olay yerindeki gazetecilerin sorusu üzerine Ceyhan, şüphelilerin uyarılara aldırmayıp kaçtığını belirterek, "Şimdi de 'Bizi affedin' diyorlar. Biz şikayetçi olmazsak başkasının canını yakacaklar. Kendilerinden şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

Zanlılar, işlemleri için Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

YORUMLAR
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Hırsızlar yakalanınca affedilmek için yalvardı Hırsızlar yakalanınca affedilmek için yalvardı Metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyip, kaçarken yakalandılar Metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyip, kaçarken yakalandılar

Ceyhan, Polis, Metal, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da elektrikli bisikletle kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da elektrikli bisikletle kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika
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