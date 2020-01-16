Adana'da elektronik sigara operasyonu - Son Dakika

Adana'da bir iş yerinin gizli bölmesinde 36 bin lira değerinde 89 adet elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satıldığı bilgisine ulaştı. İş yerine yapılan baskında zemine gizlenmiş piyasa değeri 36 bin lira olan 89 adet elektronik sigara, 162 adet elektronik sigara aparatı, 55 adet elektronik sigara likiti, 48 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)