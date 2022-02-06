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Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza - Son Dakika

Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza

06.02.2022 10:57
Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza uygulandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde iki balıkçının elektroşok yöntemiyle avlandığı tespit edildi.

Yasa dışı avlanan balıkçılara 29 bin 720 lira ceza verildi.

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Sahil Güvenlik, Akdeniz, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza - Son Dakika
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