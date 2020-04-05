Adana'da elma yüklü kamyonet devrildi - Son Dakika

Adana'da elma yüklü kamyonet devrildi
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Adana'da, otoyolda devrilen kamyonetin kasasındaki elmaların savrulmasıyla trafik bir süre aksadı.
Adana'da, otoyolda devrilen kamyonetin kasasındaki elmaların savrulmasıyla trafik bir süre aksadı.
Adana- Ankara otoyolunun Pozantı ilçesi yakınlarında, H.P. yönetimindeki 33 NDS 25 plakalı elma yüklü kamyonet sağ arka tekerleğinin yerinden çıkması nedeniyle devrildi.
Kazada sürücü H.P. ters dönen araçtan yara almadan çıkarken, kamyonetin kasasındaki elmalar yola savruldu.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:42 Kaynak: AA
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