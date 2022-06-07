Adana'da emekli hakimden hastaneye destek

Adana 'da emekli bir hakim, Çukurova Devlet Hastanesi 'nde bir odanın tadilatını yaptırarak malzeme desteğinde bulundu.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

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