Adana'da emekli imam kurduğu dernek aracılığıyla öğrencilere burs sağlıyor - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde emekli imam Durmuş Kozanlı, kurduğu dernek aracılığıyla üniversite öğrencilerine katkıda bulunuyor.

Kozanlı, AA muhabirine, iki yıl önce Tufanbeyli Öğrencileri Derneği'ni kurduğunu söyledi.

Dernek aracılığıyla hayırseverlerin desteğiyle maddi durumu yetersiz olan 90 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladıklarını aktaran Kozanlı, "Öğrencilerimize yapılan bağışlarla destek olmaya çalışıyoruz. Tufanbeyli'de 90 öğrenciye burs sağlanmasında köprü görevini üstlenmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kozanlı, daha çok öğrenciye destek olmak amacıyla çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.