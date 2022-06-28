Adana'da "Emekli Kütüphanesi"nin temeli atıldı

Adana'da Yüreğir Belediyesince emeklilerin zamanlarını verimli değerlendirebilmesi amacıyla kurulacak olan "Emekli Kütüphanesi"nin temeli törenle atıldı.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kışla Mahallesi'nde düzenlenen törende kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ağustos ayında hizmete girmesi planlanan 77 metrekare kapalı alana sahip kütüphanede dinlenme yerleri, sohbet alanları, mutfak ve mescit yer alacak.
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