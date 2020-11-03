Aladağ'da 60 traktör römorkuna reflektör takıldı - Son Dakika

Aladağ ilçesinde, trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek amacıyla 60 traktör römorkuna üçgen reflektör takıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aladağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde "Reflektör tak, trafikte görünür ol" sloganıyla çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek amacıyla 60 traktör römorkuna üçgen reflektör takıldı.