Emniyet kemeri takmayanlara simülasyon aracında bilgilendirme - Son Dakika

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılmak yerine simülasyon aracına bindirilen sürücüler, kaza anında yaşayabileceklerini tecrübe etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Caddesi'nde "Bi hareketine bakar hayat" sloganıyla uygulama başlattı.

Polis ekipleri, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüleri uygulama noktasında durdurdu.

Emniyeti kemeri takmayanlara ceza yazmayan ekipler, sürücülerden simülasyon aracına binmelerini istedi.

Sürücüler, emniyet kemeri simülasyon aracında, olası kaza anında yaşayabileceklerini tecrübe etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Bi hareketine bakar hayat" kampanyası kapsamında emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan tanıtım broşürleri dağıtıldığını söyledi.

Emniyet kemeri takmayan sürücülerden simülasyon aracına binmelerini istediklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Amacımız asla ceza yazmak değil. Emniyet kemerinin koruyuculuğunu anlatmak için kemer takmamış olan vatandaşlarımızı hem bilgilendirip hem de kemer takınca olası bir kazada nasıl korunduğunu göstermek. Bunun için simülasyon aracına bindiriyoruz. Simülasyon aracında saatte 5 ile 10 kilometre hızla takla atan araçtaki bir kişinin emniyet kemeri taktığında koruyuculuğunu görüyorsunuz. Onun için tüm vatandaşlarımızdan arka koltuk ve şehir içi dahil emniyet kemerlerini takmalarını, kendi güvenlikleri için muhakkak suretle bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

"Emniyet kemersiz asla..."

Emniyet takmadığının tespit edilmesinin ardından simülasyon aracına bindirilen Gülay Tapanyiğit, çok korktuğunu belirterek, "Aman aman ne olur emniyet kemersiz hiçbir yere gitmeyin. Yani 3 kilometre bile olsa gitmeyin. Çok sağ olun, iyi ki böyle bir şey gösterdiler. Bundan sonra emniyet kemersiz asla..." dedi.

Necla Başkan da emniyet kemersiz araç sürmeyeceğini belirterek, "Bir an hayat bitti sandım oysa hayat bir harekete bakıyor ama biz bunu hep atlıyoruz. Bunu fark etmek için illa böyle bir şey yaşamamız mı lazım? Şu an ben bunu yaşadım. Sanırım artık her bindiğim an, 300 metrede bile emniyet kemerimi takacağım." ifadelerini kullandı.