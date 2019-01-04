Son Dakika Haberleri: Adana'da En Büyüğü 3.7 Büyüklüğünde 6 Deprem (2)

Adana'da En Büyüğü 3.7 Büyüklüğünde 6 Deprem (2)

26 dakika önce

2 KEZ DAHA SALLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 6 depremin ardından ilçe 2 kez daha sallandı.

Adana'da En Büyüğü 3.7 Büyüklüğünde 6 Deprem (2), System.String[]
2 KEZ DAHA SALLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 6 depremin ardından ilçe 2 kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan'da saat 14.47'de 2.5; saat 16.07'de ise 3.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

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