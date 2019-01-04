Adana'da En Büyüğü 3.7 Büyüklüğünde 6 Deprem (2)
26 dakika önce
2 KEZ DAHA SALLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 6 depremin ardından ilçe 2 kez daha sallandı.
2 KEZ DAHA SALLANDI Adana
'nın Kozan
ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 6 depremin ardından ilçe 2 kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan'da saat 14.47'de 2.5; saat 16.07'de ise 3.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:40 Kaynak: DHA
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı
11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor
Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı