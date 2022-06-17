Adana'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi ailelere anlatıldı - Son Dakika
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Adana'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi ailelere anlatıldı

17.06.2022 13:16
Adana'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi ailelere anlatıldı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında düzenlediği seminerlerle aileleri bilgilendirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında düzenlediği seminerlerle aileleri bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki mahalle ve köylerde aile içi şiddet ve çocuk suçlarının önlenmesi, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kapsamında seminerler düzenledi.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucu ile Mücadele (UYUMA) mobil uygulamalarının tanıtıldığı seminerlerle 1578 kadına eğitim verildi.

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Kaynak: AA

Narkotik, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi ailelere anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi ailelere anlatıldı - Son Dakika
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