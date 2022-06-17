Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki mahalle ve köylerde aile içi şiddet ve çocuk suçlarının önlenmesi, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kapsamında seminerler düzenledi.

Kaynak: AA

Narkotik, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi ailelere anlatıldı - Son Dakika

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