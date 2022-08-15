Adanalı 8 yaşındaki Muhammed protez bacakla yürüyecek

Adana'da enfeksiyon nedeniyle iki bacağı dizden aşağı kesilen 8 yaşındaki Muhammed Erol, hayırseverlerin desteğiyle protez bacağa kavuşacak.

Doğuştan çift taraflı kaval kemiği eksikliği "Tibial Hemimelia" hastası Muhammed'in 8 ay önce iki bacağı enfeksiyon nedeniyle dizlerinden itibaren kesildi.

Annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabilen Muhammed'e yardım kampanyası başlatılması üzerine hayırsever Ogün Sever Okur harekete geçti.

Başka hayırseverlerin de desteğiyle toplanan yardımlarla protezine kavuşacak olan Muhammed, yeniden yürüyeceği ve halı sahada futbol oynayacağı günü heyecanla bekliyor.

Anne Narin Erol (32) AA muhabirine, Muhammed'in kaval kemiği eksikliğiyle doğduğunu, birçok hastaneye götürdüklerini, diz kapaklarında enfeksiyon oluşmaya başladığını söyledi.

Enfeksiyon zamanla ilerleyince Muhammed'in bacaklarının dizden kesildiğini anlatan Erol, protez yaptıracak imkanlarının olmadığını ifade etti.

Başlatılan yardım kampanyasının hemen sonuç verdiğini dile getiren Erol, "Sesimiz çok şükür duyuldu. Muhammed hayırseverlerimiz Ogün Sever Okur ve Nevzat Karabulut sayesinde bacaklarına kavuşacak. Birçok kişi Muhammed'e destek olmaya çalıştı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Erol, protez için ölçü alındığını ve 15 gün içerisinde protezlerin takılabileceğini anlattı.

Muhammed'in futbola büyük ilgisi olduğunu ve onu her gün evlerinin önündeki futbol sahasına götürdüğünü belirten Erol, oğlunun en büyük hayalinin de Adana Demirspor futbolcusu Mario Balotelli ile görüşmek olduğunu söyledi.

Muhammed Erol da protez bacağa kavuşacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Protez bacaklarıma kavuştuğumda futbol oynayacağım. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Dört gözle protez bacaklarımı bekliyorum." ifadelerini kullandı.