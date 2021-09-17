Adana'da engelli annesini darbettiği öne sürülen sanığa 17 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da tartıştığı engelli annesini darbettiği ileri sürülen sanık hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Nitelikli yağma" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuksuz U.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay tarihinde U.A'nın, müşteki annesi C.A'dan uyuşturucu satın almak için para istediği ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu zanlının hakarette bulunup saldırdığı annesini darbettiği belirtildi.

Oğlundan şikayetçi olan C.A'nın, "Engelli maaşımla geçiniyorum. Oğlum U.A. ile aynı evde yaşıyoruz. Evde bulunduğumuz sırada oğlum, uyuşturucu almak istediğini söyleyerek benden para istedi. Param olmadığını söyleyince bana küfretmeye başladı. Bana, 'Seni öldürsem kimsenin haberi bile olmaz. Nerden buluyorsan bul, bana 200 lira getir.' diyerek saldırdı. Kendisinden şikayetçiyim." şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen U.A, "nitelikli yağma" ve "hakaret" suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.