Adana'da engelli kişiye çarparak ölümüne yol açan tır sürücüsü polise teslim oldu - Son Dakika

Adana'da dün tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan engelli kişiye tırla çarparak ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu.

Dünkü kazanın ardından kaçan tır sürücüsü Y.B. Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine geldi.

Teslim olan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün Hüseyin Karlılar (46), tekerlekli sandalyesiyle Tapantepe yolu Büyükdikili kavşağında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen tırın çarpması sonucu kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.