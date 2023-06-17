Adana'da Engelli Vatandaşları Dolandırdıkları İddia Edilen Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Engelli Vatandaşları Dolandırdıkları İddia Edilen Şüpheliler Yakalandı

Adana'da Engelli Vatandaşları Dolandırdıkları İddia Edilen Şüpheliler Yakalandı

17.06.2023 09:50

Adana'da 20 engelli vatandaşı 'raporda engelli oranını artırırız' vaadiyle 750 bin lira dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı. Polis yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu hastaneden engelli raporu alan 20 farklı kişiyi 'raporda engel oranını arttırma' vaadiyle dolandıran şüpheliler yakalandı. Aydın Y. tutuklanırken Emine Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 20 engelli vatandaşı "raporda engelli oranını artırırız" vaadiyle 750 bin lira dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, "engelli raporu oranı artırma" vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu hastaneden engelli raporu alan 20 farklı kişiyi "raporda engel oranını arttırma" vaadiyle 750 bin lira dolandıran 3 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler operasyon için harekete geçti. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Aydın Y. (50), Emine Ç. (37) ve Ahmet A.'yı (56) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Daha önce organ veya doku ticaretinden kaydı olduğu belirlenen Aydın Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Emine Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Engelli Vatandaşları Dolandırdıkları İddia Edilen Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Engelli Vatandaşları Dolandırdıkları İddia Edilen Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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