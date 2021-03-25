Adana'da eniştesi tarafından silahla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da, eniştesi tarafından silahla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde 21 Mart'ta eniştesi N.K. (29) tarafından tabancayla vurulan Memmet Şahiner (34), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan N.K'yi gözaltına aldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta akşam saatlerinde N.K. tarafından silahla yaralanan Şahiner, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.