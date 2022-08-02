İşlettiği kıraathanede uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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İşlettiği kıraathanede uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

02.08.2022 14:55
İşlettiği kıraathanede uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

ADANA'da Ergün Opcin (54), işlettiği kıraathanede oyun oynarken motosikletle gelen 2 kişiden biri tarafından tabancayla öldürüldü.

ADANA'da Ergün Opcin (54), işlettiği kıraathanede oyun oynarken motosikletle gelen 2 kişiden biri tarafından tabancayla öldürüldü. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathane işleten Ergün Opcin, arkadaşlarıyla oyun oynarken motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri, masada oyun oynayan Opcin'in yanına yaklaşıp, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu. Koşarak dışarı çıkan şüpheli, kendisini bekleyen kişiyle birlikte motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı.

Kıraathanedekiler, yaralanan Ergün Opcin ambulans çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Opcin, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Opcin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ergün Opcin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.


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Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşlettiği kıraathanede uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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