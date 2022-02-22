Adana'da erişilebilirlik logosu tanıtım töreni düzenlendi - Son Dakika

Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatıyla kullanımına başlanacak erişilebilirlik logosu düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Adana Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şemsi Dayı, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bugün tüm Türkiye'de yeni logonun tanıtımının yapıldığını söyledi.

Merkezlerinin erişilebilirlik belgesini aldığını aktaran Dayı, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin hayatlarını kolaylaştıran koşulları sağlayan bina, toplu taşıma sistemleri, asansörler, hissedilebilir yüzeyler gibi erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlara erişilebilirlik belgesine sahip olabildiğini belirtti.

Dayı, daha sonra erişilebilirlik belgesi alan kurum ve kuruluşlara yeni logonun yer aldığı bayrak ve tabelayı verdi.