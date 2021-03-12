Adana'da erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adana'da erkek arkadaşı tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Beyaz Evler Mahallesi'ndeki çocuk parkında Emine A. ile erkek arkadaşı A.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
A.T. tarafından darbedilerek yaralandığı ileri sürülen Emine A, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan A.T'yi bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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