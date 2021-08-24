Adana'da erkek arkadaşı tarafından darp edildiği ileri sürülen kadın yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir pansiyonda erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan Ç.A. ile erkek arkadaşı İ.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K'nin Ç.A'yı darp edip, olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Pansiyondakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ç.A'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, şüpheli İ.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.