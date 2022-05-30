Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu

30.05.2022 14:53

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tarla kenarında erkek cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tarla kenarında erkek cesedi bulundu.

Gökçeler Mahallesi'nde tarım işçileri, sulama yaptıkları sırada tarla kenarında erkek cesediyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu

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ADANA'DA MISIR TARLASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU ADANA'DA MISIR TARLASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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