Adana'da erkekler, 'Kadınlar Günü Mitingi'nden çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da erkekler, 'Kadınlar Günü Mitingi'nden çıkarıldı - Son Dakika

Adana'da erkekler, 'Kadınlar Günü Mitingi'nden çıkarıldı

6 saat önce

ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitinge destek için gelen erkekler, miting alanından çıkarıldı.

Adana'da erkekler, 'Kadınlar Günü Mitingi'nden çıkarıldı, System.String[]

ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitinge destek için gelen erkekler, miting alanından çıkarıldı. Adana Kadın Platformu üyesi Ülkü Gülşen, 8 Mart'ta erkeklerin, kadınlar mitingden dönene kadar ev işi yapmaları gerektiğini söyledi.

Seyhan ilçesi Baraj Caddesi üzerindeki Kasım Gülek Köprüsü'nde buluşan kadınlar, ellerindeki pankartlarla çeşitli sloganlar atarak Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Alana giren kadınlar müzik eşliğinde halay çekerek, eğlendi. Bu sırada mitingin tertip komitesi tarafından yapılan anonsla erkeklerin alandan dışarı çıkması istendi. Konuyla ilgili konuşan Adana Kadın Platformu üyesi Ülkü Gülşen, erkeklerin bugün evde ev işlerini yapması gerektiğini belirterek, "Bugün dünyanın her yanında olduğu gibi kadınlar, erkek egemenliğine ve şiddetine karşı tepkilerini gösterecekler. Bunun için buradaki mitingi kadınlar tek başına organize etti. Birlikte olmanın gücünü ve dayanışmasını gösterecekler. Bugün kadınların günü ve erkekleri evde istiyoruz. Kadınlara destek vermek isteyen erkekler, kadınlara eşit davransınlar. Kadınları özgür bıraksınlar ve gölge etmesinler" diye konuştu.


8 Mart, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:14 Kaynak: DHA
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