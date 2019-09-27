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Adana'da eş cinayeti

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan genç kadın öldü.

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Adana'nın Kozan ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan genç kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evde eşi Sezer Ç. (24) ile tartışan Melike Ç. (21), bir süre sonra eşinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 metre evden uzaklaşan kadın, Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta elektrikli bisikletle peşinden gelen eşi tarafından bıçaklandı.

Melike Ç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 4 bıçak yarası bulunan genç kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Melike Ç'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerinde aracını bırakıp yaya olarak kaçan Sezer Ç, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Genç çiftin 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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