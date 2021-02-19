Adana'da eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandı - Son Dakika

Adana'da eşi tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, evinin balkonundan atlayarak yaralandı.
İddiaya göre, Şahin B. (30), merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde eşi Fatma B'ye fiziksel şiddet uyguladı.
Darbedilen kadın, eşinin evden ayrılmasının ardından üçüncü katın balkonundan atladı.
Ağır yaralanan üç çocuk annesi Fatma B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayı haber alan polis ekipleri, Şahin B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kadının evinin balkonundan atlaması, başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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