Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi yaralandı

23.05.2022 07:05
Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi yaralandı

Adana'da karısı tarafından darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da karısı tarafından darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'ne yaralı bir kişinin geldiğini gören nöbetçi polisler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans sevk edilmesini istedi.

Polis merkezine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı Hacı P, Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, olayla ilgili yaptığı araştırmada Hacı P'nin karısı A.P. ile yaşadığı tartışma sonucu çıkan kavgada, eşi tarafından darbedilip bacağından bıçaklandığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, olayın meydana geldiği Gürselpaşa Mahallesi'ndeki eve giderek şüpheli A.P'yi gözaltına aldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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