Adana'da eşi tarafından darbedilip dışarıya atılan kadın evine polis eşliğinde girebildi - Son Dakika

Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin darbederek dışarı attığı kadın, evine polis eşliğinde girebildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan Filiz Y, hakkında uzaklaştırma kararı olan iki çocuğunun babası dini nikahlı eşi Atilla T. tarafından darbedilerek evinden dışarı atıldı.

Filiz Y, bunun üzerine polisi arayarak ekiplerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kapıyı açmayan Atilla T'nin bulunduğu eve çilingir yardımıyla girdi.

Polis, çiftin 12 yaşındaki çocuğu Ç.T'yi evden çıkartıp baba Atilla T'yi gözaltına almak istedi.

Bu sırada Atilla T, balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından ikna edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Evine polis eşliğinde girebilen Filiz Y. ise çocuğunun "Hadi gidelim anne." demesi üzerine gözyaşı döktü.