Adana'da eşi tarafından öldürülen kadının oğlu: "Babam beni aradı anneni vurdum dedi" - Son Dakika

Adana'da eşi tarafından öldürülen kadının oğlu: "Babam beni aradı anneni vurdum dedi"

Adana\'da eşi tarafından öldürülen kadının oğlu: "Babam beni aradı anneni vurdum dedi"
Son Güncelleme: 28.08.2023 12:09

Adana'da eşi Abdullah Sarı tarafından öldürülen Naile Sarı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. İbrahim Sarı, babasının en ağır cezayı almasını istedi.

'BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ'

Adana'da eşi Abdullah Sarı tarafından öldürülen Naile Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeyi teslim almaya gelen İbrahim Sarı (48), "Sabah Kozan'a işe gidiyordum. 06.45 sıralarında babam aradı. 'Anneni vurdum' deyip, telefonu kapattı. Ne yapacağımı bilemedim. Polisi ve sağlık ekiplerini aradım. Olay yerine geldiğimde öğrendim ki; komşular saat 05.00 sıralarında tabanca sesini duymuş. Bu demek oluyor ki; annemi vurduktan sonra 1,5 saati aşkın bir süre başında ölmesini beklemiş. Bunun başka açıklaması yok. Sonra da kapıyı kilitleyip, çıkmış. Babamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Cenaze, işlemlerinin ardından Sarıçam ilçesinde defnedilecek. Abdullah Sarı'nın ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Abdullah Sarı, İbrahim Sarı, Adana, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da eşi tarafından öldürülen kadının oğlu: 'Babam beni aradı anneni vurdum dedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da eşi tarafından öldürülen kadının oğlu: "Babam beni aradı anneni vurdum dedi" - Son Dakika
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