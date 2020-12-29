Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika

İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu

Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar

Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız