Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika

Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

29.12.2020 10:29
Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı, System.String[]

Adana'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı.

Adana'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde, dün tartıştığı eşi Suriye uyruklu Kevser İ'yi (20) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İmad M'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Kevser İ'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde, dün İmad M. evlerinin balkonunda tartıştığı eşi Kevser İ'yi darbedip bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika


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