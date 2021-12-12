Eşini pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu - Son Dakika

Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kendini yerlere atan adam intihar etti

İddiaya göre, Ömer Sancar (27) merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Nazik Sancar (28) ile tartışmaya başladı.

Adana 'da tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi polise teslim oldu.

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